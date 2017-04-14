Гол Макгиди не спас "Престон" от поражения в игре с "Хаддерсфилдом"

"Престон" на выезде проиграл "Хаддерсфилду" в матче 42-го тура чемпион-лиги. Автором одного из голов гостей стал экс-полузащитник "Спартака" Эйден Макгиди, забивший свой 8 гол в сезоне.

Победившая сегодня команда идет на 3-м месте в турнирной таблице, проигравшая - на 9-м.

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42-й тур

"Хаддерсфилд" - "Престон" - 3:2 (1:1)

Голы: Макгиди, 23 (0:1). Качунга, 43 (1:1). Пэйн, 70 (2:1). Хагилл, 79 (2:2). Куанер, 90+6 (3:2).

Нереализованный пенальти: Муй (Х), 90+5.