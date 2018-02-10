Гол экс-форварда "Локомотива" Ньясса помог "Эвертону" переиграть "Кристал Пэлас"

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1. В составе "ирисок" отличились полузащитники Гильфи Сигурдссон и Том Дэйвис, а также бывший нападающий "Локомотива" Умар Ньясс. У лондонцев забил хавбек Лука Миливоевич.
В паралелльных играх "Вест Хэм" одолел "Уотфорд" - 2:0, "Суонси" переиграл "Бернли" - 1:0 и "Стоук Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" - 1-1.
Отметим, что у "гончаров" всю игру провел экс-защитник "Рубина" Мориц Бауэр.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
27-й тур
"Вест Хэм" - "Уотфорд" - 2:0 (1:0)
Голы: Эрнандес, 38 (1:0). Арнаутович, 78 (2:0).
"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу (Бирам, 77), Эрнандес (Хьюджилл, 88), Арнаутович (Райс, 84), Антонио.
"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Зегелар (Перейра, 56), Холевас, Капуэ, Дукуре, Дини, Деулофеу (Лукебакио, 75), Ришарлисон (Грэй, 82).
Предупреждения: Сабалета, 44. Предль, 90.
Судья: Скотт.
10 февраля. Лондон. Стадион London Stadium.
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 3:1 (0:0)
Голы: Сигурдссон, 46 (1:0). Ньясс, 51 (2:0). Дэйвис, 75 (3:0). Миливоевич, 83 - с пенальти (3:1).
"Эвертон": Пикфорд, Мангала (Уильямс, 45), Коулман (Кенни, 46), Мартина, Кин, Сигурдссон, Гуйе (Шнейдерлен, 80), Дэйвис, Руни, Уолкотт, Ньясс.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Серлот.
Предупреждения: ван Анхолт, 55. Уолкотт, 68.
Судья: Мосс.
10 февраля. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.
"Суонси" - "Бернли" - 1:0 (0:0)
Гол: Ки Сон Ен, 81 (1:0).
"Суонси": Фабяньски, Ольссон (А.Айю, 59), Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл, Клукас, Дайер (Абрахам, 74), Дж.Айю (Кинг, 90+1).
"Бернли": Поуп, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Корк, Хендрик, Леннон (Арфилд, 74), Воукс (Уэллс, 81), Гвюдмундссон (Нкуду, 86), Барнс.
Предупреждения: Ольссон, 28. Хендрик, 57. А.Айю, 90+1.
Судья: Марринер.
10 февраля. Суонси. Стадион Liberty Stadium.
"Стоук Сити" - "Брайтон" - 1:1 (0:1)
Голы: Искиэрдо, 32 (0:1). Шачири, 68 (1:1). Нереализованный пенальти: Адам (Стоук Сити), 90 (вратарь).
"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Бауэр, Флетчер (Бераино, 46), Аллен, Ндиай (Адам, 79), Шупо-Мотинг (Хесе, 62), Диуф, Шачири.
"Брайтон": Райан, Бонг, Даффи, Скелотто, Данк, Гросс (Каяль, 79), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 86), Маррей (Ульоа, 71), Искиэрдо.
Судья: Мэдли.
10 февраля. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.
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