Гол экс-форварда "Локомотива" Ньясса помог "Эвертону" переиграть "Кристал Пэлас"

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:1. В составе "ирисок" отличились полузащитники Гильфи Сигурдссон и Том Дэйвис, а также бывший нападающий "Локомотива" Умар Ньясс. У лондонцев забил хавбек Лука Миливоевич.

В паралелльных играх "Вест Хэм" одолел "Уотфорд" - 2:0, "Суонси" переиграл "Бернли" - 1:0 и "Стоук Сити" сыграл вничью с "Брайтоном" - 1-1.

Отметим, что у "гончаров" всю игру провел экс-защитник "Рубина" Мориц Бауэр.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Вест Хэм" - "Уотфорд" - 2:0 (1:0)

Голы: Эрнандес, 38 (1:0). Арнаутович, 78 (2:0).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу (Бирам, 77), Эрнандес (Хьюджилл, 88), Арнаутович (Райс, 84), Антонио.

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Зегелар (Перейра, 56), Холевас, Капуэ, Дукуре, Дини, Деулофеу (Лукебакио, 75), Ришарлисон (Грэй, 82).

Предупреждения: Сабалета, 44. Предль, 90.

Судья: Скотт.

10 февраля. Лондон. Стадион London Stadium.

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 3:1 (0:0)

Голы: Сигурдссон, 46 (1:0). Ньясс, 51 (2:0). Дэйвис, 75 (3:0). Миливоевич, 83 - с пенальти (3:1).

"Эвертон": Пикфорд, Мангала (Уильямс, 45), Коулман (Кенни, 46), Мартина, Кин, Сигурдссон, Гуйе (Шнейдерлен, 80), Дэйвис, Руни, Уолкотт, Ньясс.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Серлот.

Предупреждения: ван Анхолт, 55. Уолкотт, 68.

Судья: Мосс.

10 февраля. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.

"Суонси" - "Бернли" - 1:0 (0:0)

Гол: Ки Сон Ен, 81 (1:0).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон (А.Айю, 59), Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл, Клукас, Дайер (Абрахам, 74), Дж.Айю (Кинг, 90+1).

"Бернли": Поуп, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Корк, Хендрик, Леннон (Арфилд, 74), Воукс (Уэллс, 81), Гвюдмундссон (Нкуду, 86), Барнс.

Предупреждения: Ольссон, 28. Хендрик, 57. А.Айю, 90+1.

Судья: Марринер.

10 февраля. Суонси. Стадион Liberty Stadium.

"Стоук Сити" - "Брайтон" - 1:1 (0:1)

Голы: Искиэрдо, 32 (0:1). Шачири, 68 (1:1). Нереализованный пенальти: Адам (Стоук Сити), 90 (вратарь).

"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Бауэр, Флетчер (Бераино, 46), Аллен, Ндиай (Адам, 79), Шупо-Мотинг (Хесе, 62), Диуф, Шачири.

"Брайтон": Райан, Бонг, Даффи, Скелотто, Данк, Гросс (Каяль, 79), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 86), Маррей (Ульоа, 71), Искиэрдо.

Судья: Мэдли.

10 февраля. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.

Турнирная таблица чемпионата Англии