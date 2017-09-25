Гиггз поздравил Бэрри, побившим его рекорд по матчам в чемпионате Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поздравил хавбека "Вест Бромвича" Гарета Бэрри с установлением рекорда по матчам в английской премьер-лиге. Сегодняшняя игра стала для 36-летнего футболиста 633-й, предыдущее достижение - 632 матча - принадлежало как раз Гиггзу.

"Привет, Гарет, поздравляю с тем, что побил мой рекорд по матчам в чемпионате Англии. Это выдающееся достижение. Я знаю, что ты профессионал. Провести так много матчей на высшем уровне долгого стоит. Прекрасная работа, приятель. Надеюсь, в будущем будет еще много игр", - произнес Гиггз в видеообращении.