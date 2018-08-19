Гэри Невилл проспорил Каррагеру и проведет эфир в футболке "Ливерпуля"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед", телеведущий Sky Sports Гэри Невилл проведет эфир в футболке "Ливерпуля". Он проиграл спор другому ведущему телеканала - экс-футболисту "Ливерпуля" Джейми Каррагеру. Два многолетних соперника по чемпионату Англии и партнера по сборной пробили друг другу по пенальти, и Каррагер был точнее.

Ранее Невилл скептически высказался об игре хавбека "Ливерпуля" Джердана Шачири на чемпионате мира-2018. Игрок сборной Швейцарии передал Невиллу свою футболку с автографом и подписью: "Моему фанату номер 1 Гэри. Пожалуйста, не давай заднюю. Пожалуйста, не отказывайся от этого спора".