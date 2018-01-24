Генрих Мхитарян: "Всем известно, что Езил – король последнего паса"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян отметил, что команда работает в очень высоком темпе. Также 29-летний армянин подчеркнул, что будет очень рад играть вместе с полузащитником Месутом Езилом.

– Я знаю, что здесь, в "Арсенале", игроки много двигаются, играют невероятно, – цитирует Daily Mail Мхитаряна. – Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде. Думаю, играть с Езилом будет очень круто. Всем известно, что он – король голевых передач. Его интеллект, то, как он понимает и читает игру, то, как он руководит этой игрой и, конечно же, последний пас.

Напомним, что 22 января Мхитарян перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" в обмен на нападающего Алексиса Санчеса. Хавбек провел в этом сезоне за манкунианцев 22 игры (14 раз выходя на поле со скамейки запасных) во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых пасов.