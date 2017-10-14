Габриэл Жезус: "Манчестер Сити" доволен своей игрой"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус высоко оценил игру одноклубника Кевина де Брейне в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Стоук Сити" (7:2).

По словам форварда, "горожанам" повезло, что хавбек выступает в их составе. Отметим, что Жезус в этой встрече стал автором дубля, а де Брейне сделал две голевые передачи.

– Я очень счастлив и рад играть с такими высококлассными футболистами, как де Брейне. "Манчестер Сити" повезло, что он был в нашей команде, – начал Жезус. – Мы прилагаем все усилия, чтобы много забивать в каждом матче. "Сити" доволен своей игрой.

В текущем сезоне мы выступаем хорошо. Думаю, что фанаты наслаждаются нашей игрой. Мне кажется, что это важнее, чем много забитых голов.