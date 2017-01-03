17:05 | ФУТБОЛ — Англия

Футбольная ассоциация Англии требует от Санья объяснить сообщение "10 против 12"

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Футбольная ассоциация Англии требует защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья объяснить значение сообщения "10 против 12", которое он опубликовал на странице в Instagram. Пост был сделан после победы в матче чемпионата страны против "Бернли" (2:1). "Ман Сити" на 32-й минуте остался вдесятером после удаления Фернандинью, и руководство лиги предполагает, что футболист мог таким образом раскритиковать арбитра Ли Мэйсона, якобы судившего в пользу соперника.

Впоследствии Санья удалил это сообщение, написав более безобидное "вы можете думать все, что хотите".

 

still fighting and winning as a team. #together #mancity #youfreetothinkwhateveryouwant

Фото опубликовано Bacary Sagna 🔱King B El chino🔱 (@therealbac) Янв 2 2017 в 10:55 PST

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