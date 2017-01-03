Футбольная ассоциация Англии требует от Санья объяснить сообщение "10 против 12"

Футбольная ассоциация Англии требует защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья объяснить значение сообщения "10 против 12", которое он опубликовал на странице в Instagram. Пост был сделан после победы в матче чемпионата страны против "Бернли" (2:1). "Ман Сити" на 32-й минуте остался вдесятером после удаления Фернандинью, и руководство лиги предполагает, что футболист мог таким образом раскритиковать арбитра Ли Мэйсона, якобы судившего в пользу соперника.

Впоследствии Санья удалил это сообщение, написав более безобидное "вы можете думать все, что хотите".