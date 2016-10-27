Фрэнк Лэмпард: "Не верю, что Моуринью выиграет премьер-лигу с таким составом "МЮ"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард поддержал наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, которого много критикуют в первой части сезона. В последнем матче Кубка лиги "МЮ" обыграл "Манчестер Сити" (1:0).

– Моуринью всегда был в порядке, – цитирует AFP Лэмпарда. – Он пытается найти лучшее сочетание игроков. Это может занять некоторое время. Предстоит внести изменения, если он хочет попасть в первую четверку. Я не уверен, что он может выиграть премьер-лигу с нынешней командой, даже если Моуринью великий специалист. Чего-то не хватает.