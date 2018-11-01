Фрэнк Лэмпард: "Дерби Каунти" заслужил ничью в матче с "Челси"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард после поражения от "Челси" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги отметил, что гордится своей командой. Также он поблагодарил фанатов "синих" за теплый прием.

- Я разочарован. Думаю, что с учетом количества созданных момент мы заслужили ничью, - цитирует Sky Sports Лэмпарда. - Разница между командами заключалась в том, что "Челси" забил три... на самом деле "Дерби Каунти" забил четыре, не так ли? Шучу, потому что я горжусь своими парнями.

Мы уже показали, что можем играть против "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Если мы будем играть так и дальше, то обыграем всех.

Также я благодарен болельщикам "Челси". Я ушел из клуба через черный ход, что меня расстроило, но у меня нет ничего, кроме замечательных воспоминаний об этом месте. Мне повезло, что у меня есть такой вечер.