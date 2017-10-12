Фото дня: Слуцкий и Яровинский с флагом ЦСКА в раздевалке "Халла"

Твиттер HullRussia опубликовал совместное фото главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого и нового стратегического директора клуба Олега Яровинского. Слуцкий, Яровинский и четверо игроков сфотографировались в раздевалке "тигров" с флагом ЦСКА.
Яровинский возглавлял селекционный отдел ЦСКА с февраля 2014 по июнь 2017 года. Слуцкий работал главным тренером армейцев с 2009 по 2016 год и выиграл с ними три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России. "Халл Сити" он принял этим летом.
Обещанная позавчера новость: Олег Яровинский стал стратегическим директором "Халла".– Халл Сити (@HullRussia) 12 октября 2017 г.
Друзья снова трудятся вместе. pic.twitter.com/z6sLSGo5f2
Dimos*
Гаттузо Крут!!!!!!#! Два дебила..... 20:32___________ +
20:40
Andrey6201
... три дебила - это мощь! (с)
20:40
Andrey6201
Два дебила - это сила!... (c)
20:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Два дебила.....
20:32