20:27 | Футбол — Англия

Фото дня: Слуцкий и Яровинский с флагом ЦСКА в раздевалке "Халла"

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Твиттер HullRussia опубликовал совместное фото главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого и нового стратегического директора клуба Олега Яровинского. Слуцкий, Яровинский и четверо игроков сфотографировались в раздевалке "тигров" с флагом ЦСКА.

Яровинский возглавлял селекционный отдел ЦСКА с февраля 2014 по июнь 2017 года. Слуцкий работал главным тренером армейцев с 2009 по 2016 год и выиграл с ними три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России. "Халл Сити" он принял этим летом.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Dimos*

Гаттузо Крут!!!!!!#! Два дебила..... 20:32___________ +

20:40

Andrey6201

... три дебила - это мощь! (с)

20:40

Andrey6201

Два дебила - это сила!... (c)

20:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Два дебила.....

20:32