Фото дня: Слуцкий и Яровинский с флагом ЦСКА в раздевалке "Халла"

Твиттер HullRussia опубликовал совместное фото главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого и нового стратегического директора клуба Олега Яровинского. Слуцкий, Яровинский и четверо игроков сфотографировались в раздевалке "тигров" с флагом ЦСКА.

Яровинский возглавлял селекционный отдел ЦСКА с февраля 2014 по июнь 2017 года. Слуцкий работал главным тренером армейцев с 2009 по 2016 год и выиграл с ними три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России. "Халл Сити" он принял этим летом.