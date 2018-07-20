Формы "Тоттенхэма" и "Барселоны" идентичны. Только взгляните

19 июля компания Nike представила новую форму "Тоттенхэма" на предстоявшей сезон, повергнув в шок поклонников английского клуба. Дело в том, что гостевой комплект команды удивительно похож на тренировочную форму "Барселоны".

Болельщики "шпор" в настоящее время активно критикуют производителя экипировки за отсутствие креатива и новых идей. Фанаты назвали унижением тот факт, что их любимая команда будет выступать в официальных матчах в той же форме, в которой игроки "Барсы" "потеют на тренировках".