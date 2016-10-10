Флоран Малуда: "Погба смог бы играть в любой команде мира"

Экс-полузащитник сборной Франции Флоран Малуда считает, что люди слишком суровы к полузащитнику Полю Погба, который летом перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Также он уверен, что 23-летний хавбек смог бы пригодиться любой команде в мире.

- Сложно играть, когда люди в течение нескольких месяцев продолжают говорить о твоем трансфере, - цитирует Goal Малуда. - Рекордная сумма трансфера может стать стрессом для любого игрока. В свое время люди критиковали Бэйла после его перехода в "Реал", но он по-прежнему играет на высоком уровне. "МЮ" должен понимать, что трата таких денег порождает людей, которые всегда будут реагировать отрицательно. Тем не менее все наслаждаются игрой Погба, так как он молодой и талантливый. Любой игрок, переходящий в премьер-лигу, должен сразу показывать максимум, и Поль не исключение. Думаю, что "Манчестер Юнайтед" сделал хорошие инвестиции и они строят команду на будущее. На самом деле, уверен, что Погба смог бы играть в любой команде мира.