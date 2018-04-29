Фирмину добился от "Ливерпуля" повышения зарплаты на 80 тысяч фунтов в неделю

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину продлил контракт с клубом, предыдущее соглашение истекало в 2020 году. Руководство "красных" не стало разглашать срок договора и финансовые условия, на которых 26-летний форвард согласился остаться в команде.

По информации Telegraph, новый контракт Фирмину будет действовать до конца сезона-2022/23. Его зарплата по новому соглашению составит 180 тысяч фунтов в неделю, что на 80 тысяч больше, чем по прежнему договору.

Напомним, Фирмину перешел в "Ливерпуль" из "Хоффенхайма" в 2015 году. В сезоне-2017/18 он принял участие в 50 матчах, забив 27 мячей и сделав 14 результативных передач.