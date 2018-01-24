Фил Невилл принес извинения за сексистские записи в Твиттере

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл извинился за публикации в Твиттере, которые носили сексистский характер. Специалист, известный в качестве игрока по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", подчеркнул, что записи в социальной сети от 2012 года не соответствуют его мировоззрению.

Отметим, что перед назначением Невилла британские СМИ акцентировали внимание на этом эпизоде из жизни 41-летнего экс-футболиста. 23 января после подписания контракта на 3,5 года с Футбольной ассоциацией Англии он удалил свой аккаунт в Твиттере.

- Хочу объяснить - эти записи не были и не являются отражением моего мировоззрения. Я хотел бы принести извинения, - цитирует Guardian Невилла. - Я в полной мере понимаю свои обязанности в качестве главного тренера сборной Англии и горд тем, что у меня есть такая возможность. Я буду упорно работать, чтобы помочь команде добиться успеха.