17:53 | ФУТБОЛ — Англия

ФИФА запретила Матипу принимать участие в матче "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

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Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не сможет принять участие в игре 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" по решению ФИФА, сообщает Daily Mail. Команда Юргена Клоппа была вынуждена вычеркнуть игрока из заявки на матч в связи с его конфликтом с Федерацией футбола Камеруна.

Матип был вызван в национальную сборную на стартовавший Кубок Африки, но футболист отказался участвовать в соревновании, сообщив о завершении международной карьеры. Камерунцы обратились в ФИФА с просьбой повлиять на решение Матипа, после чего игроку было запрещено выходить на поле в ближайшей игре клуба.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

И тут, похоже, ГВК "подсуетился"!

18:46

Я видел гол Шмарова

Странное дело... Вроде, рабство для негров отменили давно. Мало ли почему не хочет чувак топить за свою сборную - при чем тут ФИФА?

18:06

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