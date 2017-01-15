ФИФА запретила Матипу принимать участие в матче "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не сможет принять участие в игре 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" по решению ФИФА, сообщает Daily Mail. Команда Юргена Клоппа была вынуждена вычеркнуть игрока из заявки на матч в связи с его конфликтом с Федерацией футбола Камеруна.

Матип был вызван в национальную сборную на стартовавший Кубок Африки, но футболист отказался участвовать в соревновании, сообщив о завершении международной карьеры. Камерунцы обратились в ФИФА с просьбой повлиять на решение Матипа, после чего игроку было запрещено выходить на поле в ближайшей игре клуба.