Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип отказался вернуться в сборную Камеруна и поехать на Кубок африканских наций, сообщает Sky. 25-летний футболист не играл за национальную команду после чемпионата мира-2014 из-за критики руководства федерации. Наставник Камеруна Хьюго Брос провел с футболистом переговоры, но убедить его вернуться в сборную не смог. Континентальное первенство пройдет с 14 января по 5 февраля в Габоне. Камерунцы сыграют в одной группе с хозяевами турнира, Буркина-Фасо и Гвинеей-Бисау.