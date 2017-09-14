Фернандо Льоренте: "Челси" хотел подписать меня, но слова Покеттино убедили меня"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте признался, что минувшим летом "Челси" хотел заполучить его. Однако слова главного тренера "шпор" Маурисио Покеттино убедили его покинуть "Суонси" и перебраться в "Тоттенхэм".

- Правда в том, что "Челси" разговаривал со мной в течение долгого времени, но в конце вы знаете, как все вышло, - цитирует Sky Sports Льоренте. - В самую последнюю минуту Покеттино позвонил мне и убедил меня присоединиться к "Тоттенхэму". Проект клуба впечатляет: за последние несколько лет они очень хорошо поработали, и думаю, что я хорошо вписываюсь в этот проект. Думаю, я могу "шпорам" очень помочь.