Бельгийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перейти в "Милан", сообщает Football Italia.

Согласно данным издания, на 31-летнего игрока также претендуют "Порту" и китайский клуб "Гуаньчжоу Эвергранде". Феллаини уже контрактировал с красно-черными прошлым летом, будучи свободным агентом, но тогда он предпочел остаться в составе "красных дьяволов". Отмечается, что нынешний наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер не против того, чтобы расстаться с хавбеком.

В текущем сезоне Феллаини сыграл в 21 матче в составе "Юнайтед", в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.