Фабрегас хочет продлить контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что хочет продлить контракт с клубом. Действующее соглашение 31-летнего испанца с "синими" рассчитано до конца текущего сезона.

- Я хотел бы остаться в клубе, - приводит слова Фабрегаса Sky Sports. - Мы достигли определенных успехов. Чувствую, что во мне еще много футбола. Теперь дело за клубом.

Ранее сообщалось, что на хавбека претендует "Милан".

Фабрегас выступает за"Челси" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 4 матча за "синих" и не отметился результативными действиями.

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