"Эвертон" хочет подписать Лофтуса-Чика и Уилшира

Новый главный тренер "Эвертона" Марку Силва хочет видеть в своей команде полузащитника Джека Уилшира, который объявил об уходе из "Арсенала". Также он проявляет интерес к хавбеку "канониров" Рубену Лофтусу-Чику.

Лофтус-Чик в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Кристал Пэлас". Сообщается, что клуб вновь готов отправить его в аренду. Также им интересуется "Ньюкасл". Уилшир, который выступал за "Арсенал" с 2008 года, покинул команду на правах свободного агента.