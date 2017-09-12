Энди Кэрролл: "Было неприятно читать слухи об отставке Билича. Мы бьемся за него"

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (2:0) отметил, что команда сыграла за главного тренера Славена Билича. После трех поражений на страте появились слухи о его скорой отставке.

- Это был очень важный для нас матч, - приводит Sky Sports слова Кэрролла. - Показали ужасный старт, и сегодня были нужны три очка. Так и получилось. Фанаты поддержали команду, а мы показали хороший футбол. Было неприятно читать слухи об отставке Билича. Мы все бьемся за него.