Эллардайс опасается увольнения из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в разговоре со своими друзьями выразил опасение, что в связи с разгорающимся вокруг него скандалом он будет уволен с занимаемого поста, информирует The Sun. В отношении 61-летнего специалиста начато расследование в связи с тем, что он был уличен в коррупции.

Еще до назначения на занимаемую сегодня должность специалист встречался с "бизнесменами" с Дальнего Востока, которые хотели получить деньги путем махинаций на трансферном рынке Англии. Речь шла о сделке размером в 400 тысяч фунтов стерлингов, 61-летний англичанин согласился поехать в Сингапур и Гонконг в качестве представителя и объяснил, как можно обойти регламент FA, который запрещает третьим лицам иметь права на игроков. Разговоры с журналистами, которые представились бизнесменами, записаны на видео.