Элдин Якупович: "Уверен, Слуцкий поможет "Халл Сити" вернуться в премьер-лигу"

Вратарь "Халл Сити" Элдин Якупович выразил радость в связи с назначением на пост главного тренера команды Леонида Слуцкого. Экс-голкипер "Локомотива" отметил, что разочарован вылетом команды из премьер-лиги по итогам минувшего сезона.

– Ждал, что вы позвоните, – сказал Якупович. – Я же играл в России, а в "Халл" назначили русского тренера. Все сходится.

– "Халл" отлично провел второй круг. Почему же команда вылетела?

– Мы провалили начало сезона. Бывший тренер (Майк Фелан доработал до середины зимы. – Прим. Г.Ч.) проделал не очень хорошую работу, поэтому "Халл" опустился на дно таблицы. Затем пришел Марку Силва, заставил нас поверить в себя, но спастись не удалось. Я в печали, разочарован, зол.

– Уходом Марку Силвы тоже были разочарованы?

– Мы изначально понимали: если вылетим из премьер-лиги, то он уйдет. На него никаких обид нет. Марку все отдал команде и достойно попрощался с каждым футболистом. Сейчас он в "Уотфорде", и я могу только пожелать ему удачи. Зато у нас теперь есть мистер Леонид (Якупович упорно называл Слуцкого только так. – Прим. Г.Ч.). Это опытный, очень хороший тренер.

– Удивились, когда узнали о приходе Слуцкого?

– Удивился? (Пауза.) Скорее, я рад, потому что у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет "Халлу" вернуться в премьер-лигу. Знаю, что мистер Леонид долгое время тренировал ЦСКА, играл с ним в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл множество титулов в России... "Халлу" очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.

– Как узнали о назначении?

– Я сейчас в отпуске – команда соберется только 3 июля, – поэтому новостей почти не читаю. Но такое я, конечно, не мог пропустить: один мой друг неделю назад написал, что тренером вот-вот станет мистер Леонид. Тогда еще официально ничего не было решено, но новостей было много. (Гоша ЧЕРНОВ)

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