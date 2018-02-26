Экс-игрока "Манчестер Сити" приговорили к 7 годам тюрьмы за мошенничество

Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Мидлсбро" и "Портсмута" Пол Сугрю и экс-защитник "Лидса" и "Чарльтона" Марк Айзлвуд были осуждены за участие в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов, сообщает BBC. Бывшие игроки работали в финансируемой властями Великобритании организации, которая позволяла сиротам получать тренерские лицензии. Руководители учреждения предоставляли государственным служащим заведомо ложную информацию о количестве поступивших человек, а также не выполняли учебный план.

Оба экс-игрока были признаны виновными, Сугрю был осужден на семь лет. Айзлвуд - на шесть лет. Их соучастники были приговорены к более мягким срокам - от 1,5 до 4 лет тюрьмы.