Эдерсон, Уокер и Данилу - в стартовом составе "Ман Сити" на матч с "Брайтон энд Хоув"

Стали известны составы "Брайтон энд Хоув" и "Манчестер Сити" на матч 1-го тура чемпионата Англии. Наставник гостей Хосеп Гвардьола в число 11 игроков включил троих новичков - вратаря Эдерсона и защитников Кайла Уокера и Данилу.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Брайтон энд Хоув": Райан - Бруно, Даффи, Данк, Зуттнер - Марч, Стивенс, Преппер, Браун - Грос, Хемед.

Запасные - Мяенпя, Хюнемайер, Росениор, Сидуэлл, Кноккарт, Мерфи, Маррей.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс, Отаменди - Уокер, Де Брейн, Фернандинью, Давид Сильва, Данилу, Агуэро, Жезус.

Запасные - Браво, Мангала, Туре, Фоден, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.