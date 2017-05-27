Эден Азар: "Терри сделал великую карьеру, о себе того же не скажу "

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что он со своими партнерами постарается выигрывать все больше трофеев. По словам бельгийца, он готов к роли лидера.



– Я могу взять на себя больше ответственности, – приводит The Telegraph слова Азара. – Я нахожусь в "Челси" уже пятый год, у нас есть классные и опытные игроки. Я довольно молод, мне 26 лет. Терри сделал великую карьеру, чего нельзя сказать обо мне. Да, я выиграл несколько трофеев, но этого мало.



Иногда ты наверху, иногда – нет. Я стремлюсь быть лучшим, но во всем мире есть множество отличных футболистов. Я не знаю, вхожу ли в пятерку лучших. Это не является моей целью. Я просто хочу наслаждаться футболом.