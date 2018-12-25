Джорджиньо Вайналдум: "Бабушка отдала меня в футбол, чтобы я не наделал глупостей"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум признался, что в футбол его отдала бабушка. 28-летний голландец также добавил, что она помогала ему в начале карьеры.

- Она всегда поддерживала меня, - приводит слова Вайналдума Liverpool Echo. - У нас не было машины, а тренировки иногда начинались в 7 часов утра. Метро не работало так рано, поэтому она ходила вместе со мной, никогда не отпуская меня одного.

Она отдала меня в футбол не для того, чтобы это стало моей профессией. Скорее для того, чтобы я держался подальше от улицы и не наделал глупостей. Она хотела быть уверенной, что я чего-нибудь достигну в жизни. На первом месте для меня была школа.

Она всегда говорила мне, что нужно стараться изо всех сил. Она также говорила, что нужно оставаться собойи никогда не меняться.

В текущем сезоне Вайналдум провел 23 матча за "Ливерпуль" и забил 1 гол.

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