Джейми Варди: "Три гола на выезде - это хорошо"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди после поражения от "Арсенала" в 1-м туре чемпионата Англии (3:4) отметил, что три забитых мячах являются хорошим результатом. Также он надеется, что его команда сделает работу над ошибками.

- Три забитых мяча в выездном поединке - это хорошо, - цитирует BBC Варди. - Мы вернемся к тренировкам и сделаем работу над ошибками.

Напомним, что прошлым летом "Арсенал" хотел приобрести Джейми Варди, но игрок решил остаться в "Лестере".