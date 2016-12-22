Дзадза готов на понижение зарплаты ради перехода в "Валенсию"

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза, выступающий в "Вест Хэме" на правах аренды, готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Валенсию", утверждает AS. Стороны ведут переговоры, но "летучие мыши" не готовы платить форварду 3,2 миллиона евро. Испанский клуб предлагает 25-летнему итальянцу 1,8 миллиона.

За аренду туринцы получили от "молотобойцев" 5 миллионов евро. В соглашении существует пункт о возможности выкупа трансфера Дзадзы за 20 миллионов, и валенсийцы согласны заплатить данную сумму.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" недоволен выступлением нападающего и намерен досрочно вернуть его в "Ювентус". По информации "СЭ", в переходе Дзадзы был заинтересован "Спартак", но нападающий не захотел играть в России.