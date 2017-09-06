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09:51 | Футбол — Англия

Диегу Коста вернулся в Лондон после трех месяцев в Бразилии

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Нападающий "Челси" Диегу Коста прилетел в Лондон после того, как три месяца провел в Бразилии, сообщает Marca. Ранее 28-летний игрок отказался тренироваться с молодежной командой "синих" после конфликта с главным тренером лондонцев Антонио Конте, который заявил форварду, что больше не рассчитывает на него.

По информации издания, испанец все-таки согласился заниматься с дублем "Челси" перед переходом в "Атлетико" зимой.

Напомним, что лондонский клуб оштрафовал Конте на 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что он не вернулся в расположение команды. Однако 1 сентября "Челси" внес его в заявку на чемпионат Англии, но не включил в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов.

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Yurigo

Конте оштрафовали на 300 тысяч, а Косте дали премию?

10:40