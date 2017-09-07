Нападающий "Челси" Диегу Коста может перейти в "Бешикташ", информирует football.london. Турецкий клуб рассматривает вариант аренды 28-летнего игрока на полгода. Затем Диегу Коста в зимнее трансферное окно может уйти в "Атлетико".

Отметим, что трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября.

Ранее 28-летний игрок отказался тренироваться с молодежной командой "Челси" после конфликта с главным тренером лондонцев Антонио Конте, который заявил форварду, что больше не рассчитывает на него.

Напомним, что лондонский клуб оштрафовал Конте на 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что он не вернулся в расположение команды. Однако 1 сентября "Челси" внес его в заявку на чемпионат Англии, но не включил в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов.