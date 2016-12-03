Диегу Коста: "Каждый в "Челси" знает, что должен делать"

Нападающий "Челси" Диегу Коста остался доволен игрой своей команды в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (3:1). Также он объяснил, почему стал более дисциплинированным.

– Мы тактически работаем очень хорошо. Каждый игрок знает, что должен делать, – цитирует ВВС Диегу Косту. – "Манчестер Сити" мог забить второй мяч, но вместо этого пропустил. А когда мы забили, удалось обрести уверенность и развить успех. Это была великолепная игра. Улучшил ли я дисциплину? Я просто хочу быть на поле, хочу быть хорошим игроком.