Дидье Дрогба: "Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ"

Бывший ивуарийский форвард "Челси" Дидье Дрогба выразил уверенность, что хавбеку ЦСКА и сборной России Александру Головину по силам успешно выступать в любом клубе Английской премьер-лиге (АПЛ).

- Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России, - отметил Дрогба. - У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления.

Слышал, что им интересуется "Челси", у меня там много хороших друзей, в том числе и Юрий Жирков с которым мы выступали несколько лет тому назад. Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе АПЛ.



На чемпионате мира 22-летний Головин в четырех матчах забил один гол и сделал две результативные передачи.