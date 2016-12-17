Деян Ловрен: "Ливерпуль" – самая креативная команда премьер-лиги"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен в преддверии матча 17-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" отметил, что в составе соперника есть сильные игроки, однако "красные" находятся в отличной форме. По его словам, необходимо четко сыграть в начале встречи.



– В дерби нужно будет действовать резко и агрессивно, – цитирует Ловрена Liverpool Echo. – При этом нужно сыграть по-умному, нельзя делать глупостей, например, получить красную карточку на первых минутах. Возможно, в первые 10-15 минут будет непросто, но затем станет легче.

"Эвертон" отлично сыграл с "Арсеналом". В составе соперника есть индивидуально сильные игроки. Не скажу, что "Ливерпуль" находится в лучшей форме, но наши игроки могут забивать тогда, когда захотят. У нас всегда возникает много голевых моментов по ходу матча. Считаю, что "Ливерпуль" – самая креативная команда в чемпионате.