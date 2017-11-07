Дэвид Мойес: "Впереди много работы, но "Вест Хэм" добьется необходимых результатов"

Новый главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес с нетерпением ждет встречи с болельщиками клуба. По словам специалиста "молотобойцам" сейчас необходима их поддержка.

Напомним, что на этой должности 54-летний шотландец сменил Славена Билича, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона.

На данный момент лондонцы занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 очков.

– С нетерпением жду встречи с болельщиками на нашем стадионе. Я хочу увидеть, насколько сильно они поддерживают команду, – приводит пресс-служба лондонцев слова Мойеса. – Сейчас нам очень нужна их помощь. Нам предстоит много работы. Но я уверен, что мы добьемся необходимых результатов.