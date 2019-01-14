22:24 | Футбол — Англия

Давид Сильва установил рекорд "Манчестер Сити" по количеству матчей в премьер-лиге

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Полузащитник "Манчестер Сити"  Давид Сильва попал в стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона". Эта игра станет для него рекордной.

Как информирует официальный Твиттер клуба, испанец установил рекорд "Манчестер Сити" по количеству матчей в премьер-лиге. Этот матч станет для него 267-м в высшем дивизионе.

 

33-летний хавбек выступает за "Сити" с 2010 года.  Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, трижды стал победителем Кубка лиги и два раза – Суперкубка Англии.

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Манчестер Сити - Вулверхэмптон

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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