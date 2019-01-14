Давид Сильва установил рекорд "Манчестер Сити" по количеству матчей в премьер-лиге

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва попал в стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона". Эта игра станет для него рекордной.
Как информирует официальный Твиттер клуба, испанец установил рекорд "Манчестер Сити" по количеству матчей в премьер-лиге. Этот матч станет для него 267-м в высшем дивизионе.
🙌 @21LVA - Our record @premierleague appearance-maker! 🙌#mancity pic.twitter.com/X5tMvXeB6H– Manchester City (@ManCity) 14 января 2019 г.
33-летний хавбек выступает за "Сити" с 2010 года. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, трижды стал победителем Кубка лиги и два раза – Суперкубка Англии.
Все о чемпионате Англии – здесь
Дополнительная информация
Загрузка...