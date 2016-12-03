Давид Луиз: "Не хочу сейчас говорить о поступке Агуэро"

Защитник "Челси" Давид Луиз после матча против "Манчестер Сити" (3:1) не захотел отвечать на вопрос о грубой игре форварда Серхио Агуэро. В конце поединка аргентинец въехал в ногу бразильцу, после чего на поле возникла потасовка. В результате Агуэро и его партнер по команде Фернандинью были удалены с поля.

- Это была большая игра, - приводит ВВС слова Луиза. - Это именно то, что вы ждете от премьер-лиги. Мы показали силу и характер. Я хочу посвятить эту победу людям, погибшим в авиакатастрофе. Это очень тяжело для всех нас. Нужно молиться за семьи жертв.

Агуэро? Я не хотел бы говорить о его поступке. Он удивительный футболист, который делает очень много для игры.