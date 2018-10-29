ЦСКА выразил соболезнования "Лестеру"

ЦСКА опубликовал в Твиттере официальные соболезнования "Лестеру" в связи с произошедшей трагедией у стадиона "Кинг Пауэр".

– ЦСКА выражает свои глубочайшие соболезнования "Лестеру" после крушения вертолета, который отнял пять жизней, включая владельца клуба, Вишаи Шриваддханапрабха, – написал ЦСКА в своем Твиттере.

По сообщениям СМИ, причиной крушения мог стать отказ хвостового винта. Обычно Шривадданапрабха летал на вертолете из Лестера в Лондон после игр.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно впервые в истории выиграл чемпионат Англии.