"Лестер" объявил о смерти владельца клуба

"Лестер" на своем официальном сайте сообщил о смерти владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

Он был на борту разбившегося вчера недалеко от стадиона вертолета. Никто из находившихся там не выжил.

- С глубоким сожалением и скорбью мы сообщаем, что наш президент Вишая Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу, когда самолет с ним и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от стадиона "Кинг Пауэр", - говорится в сообщении. – Никто из них не выжил. Наши мысли со всей семьей Шривадданапрабха и с семьями тех, кто понес эту невосполнимую потерю. В лице Вишая мы потеряли очень хорошего человека, доброго, щедрого, посвятившего свою жизнь своей семье, которую он очень любил и успешно возглавлял. "Лестер" был его семьей.

Ранее сообщалось, что вместе с президентом "Лестера" на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.