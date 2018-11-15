Что творит "Ман Сити": 44 точных паса перед голом в ворота "МЮ"

"Манчестер Сити" в официальном Твиттере опубликовал видео комбинации перед голом Илкая Гюндогана в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (3:1). "Сити" отдал 44 точных передачи подряд.

В концовке ролика была опубликована статистика по передачам - больше всех (7) отдал Фернандинью, по шесть раз пасовали Эмерик Ляпорт и сам автор гол Гюндоган.