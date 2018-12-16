Что нужно знать о ставках на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

16 декабря "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Энфилд" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

В линии Фонбет появится расширенная роспись на матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что выиграет "Ливерпуль". На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.53, на победу "Манчестер Юнайтед" – с коэффициентом 6.10, на ничью – с коэффициентом 4.20.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 77% выбрали "Ливерпуль", 16% – МЮ, 7% – ничью.

Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.15.

Клиенты "Фонбет" тоже уверены в результативности матча. На тотал больше 2,5 сделали ставку 94% игроков, на тотал меньше 2,5 – 6%.

Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на то, что "Ливерпуль" не проиграет, ее выбрали 50% клиентов "Фонбет". На победу "Ливерпуля" поставили 28% игроков, на то, что мерсисайдцы забьют больше 1,5 голов, – 12%. На победу "Манчестер Юнайтед" сделали ставку 6% клиентов "Фонбет", на тотал больше 2,5 – 4%.



А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на то, что "Ливерпуль" не проиграет. Она входит в экспресс на сумму 500 000 рублей. В среднем на матч "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" ставят 450 рублей.