"Челси" нашел замену Жиру и Морате

"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона. Лондонцы намерены провести переговоры с командой о покупке игрока зимой, сообщает The Mirror.

Руководство "Челси" видит в Каллуме Уилсоне замену для нападающих Альваро Мораты и Оливье Жиру. Форварды "аристократов" не впечатляют главного тренера лондонцев Маурицио Сарри своей результативностью.

В текущем сезоне Уилсон провел 13 матчей во всех турнирах за "Борнмут", забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока действует до 2022 года.