"Челси" – "Арсенал". Трансляция – в 19.30

В эти выходные проходят матчи 2-го тура английской премьер-лиги. Центральная игра тура пройдет в Лондоне 18 августа. В субботу там встретятся местные "Челси" и "Арсенал". Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. Команды по-разному провели первый тур – "синие" разгромили "Хаддерсфилд" – 3:0, а "канониры" уступили 0:2 "Манчестер Сити". Сможет ли сегодня Унаи Эмери одержать первую победу в чемпионате Англии?

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Челси" – "Арсенал": трансляция