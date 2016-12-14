Бывший игрок "Ньюкасла" пойман на отмывании денег

Бывший нападающий "Ньюкасла" Нил Рэйнджер был задержан полицией по обвинению в мошенничестве, сообщает Mirror. 25-летний футболист стал участником заговора с целью отмывания денег в феврале прошлого года.

Как сообщает полиция, Рэйнджер угрожал определенным людям по телефону, чтобы узнать банковские реквизиты, и снимал деньги со счета. В ближайшее время состоится суд в Лондоне по делу игрока.

За "Ньюкасл" он выступал с 2009 по 2013 год, после чего менял команды каждый год, и сейчас числится в составе клуба "Саутенд", играющего в третьем по силе дивизионе страны.