15:25 | ФУТБОЛ — Англия

Бывший игрок "Ньюкасла" пойман на отмывании денег

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Бывший нападающий "Ньюкасла" Нил Рэйнджер был задержан полицией по обвинению в мошенничестве, сообщает Mirror. 25-летний футболист стал участником заговора с целью отмывания денег в феврале прошлого года.

Как сообщает полиция, Рэйнджер угрожал определенным людям по телефону, чтобы узнать банковские реквизиты, и снимал деньги со счета. В ближайшее время состоится суд в Лондоне по делу игрока.

За "Ньюкасл" он выступал с 2009 по 2013 год, после чего менял команды каждый год, и сейчас числится в составе клуба "Саутенд", играющего в третьем по силе дивизионе страны.

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