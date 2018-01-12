Бывшие тренеры молодежки "Челси" отрицают обвинения в расизме

Бывшие тренеры молодежной команды "Челси" Грэм Рикс и Гвин Уильямс отрицают обвинения в расистских высказываниях, сообщает AP. Три бывших игрока молодежки утверждают, что в девяностые годы специалисты оскорбляли темнокожих футболистов. "Челси" в данный момент проводит собственное расследование.

Адвокат Рикса и Уильямса Эдди Джонс заявил: "Мои клиенты отрицают все обвинения в оскорблениях на расовой и какой-либо другой почве. Полиция уже проводила расследование и не нашла ни одного доказательства".