Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Челси" в матче с "Вест Бромвичем"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 15-го тура премьер-лиги. В одном из них "Челси" принимает "Вест Бромвич". Начало встречи – в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Челси" - "Вест Бромвич"

Коэффициенты Winline: П1 1,27 – Н 5,76 – П2 11,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:0. Антонио Конте чистосердечно признался, что мало знает о наставнике "Вест Бромвича" Тони Пулисе. В другом контексте это могло бы сойти на высокомерие, но не в этот раз – тренер "Челси" просто-напросто честно рассказал все, что знает о следующем сопернике и предостерег своих подопечных от неуместной расслабленности: "Нам надо быть терпеливыми и осторожными, потому что "Вест Бромвич" – хорошая команда. Они отлично играют при стандартах. Нас ждет сложный матч".

"Мешки" действительно набрали хороший ход – в последних четырех матчах они одержали три победы и один раз сыграли вничью. Впрочем, успешная серия "Челси" выглядит куда внушительнее. В премьер-лиге команда Конте выиграла 8 матчей подряд и за этот отрезок пропустила всего 2 гола. Кажется, исход противостояния на "Стэмфорд Бридж" очевиден.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Вест Бромвич".