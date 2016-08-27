Букмекеры оценивают победу "Тоттенхэма" над "Ливерпулем" с коэффициентом 2,42

27 августа состоится матч 3-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,42 – Н 3,50 – П2 2,93
Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 27 августа
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".
Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=5-12, 28 – 41.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
30 марта 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
|
4:0
|
31 августа 2014 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
|
0:3
|
10 февраля 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
|
3:2
|
17 октября 2015 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
|
0:0
|
2 апреля 2016 года
|
Чемпионат АПЛ
|
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
|
1:1