08:30 | ФУТБОЛ — Англия

Букмекеры оценивают победу "Тоттенхэма" над "Ливерпулем" с коэффициентом 2,42

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Фото REUTERS
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27 августа состоится матч 3-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,42 – Н 3,50 – П2 2,93

Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=5-12, 28 – 41.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

30 марта 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

4:0

31 августа 2014 года

Чемпионат АПЛ

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

0:3

10 февраля 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

3:2

17 октября 2015 года

Чемпионат АПЛ

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

0:0

2 апреля 2016 года

Чемпионат АПЛ

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

1:1
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