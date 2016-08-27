Букмекеры оценивают победу "Тоттенхэма" над "Ливерпулем" с коэффициентом 2,42

27 августа состоится матч 3-го тура чемпионата английской премьер-лиги "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,42 – Н 3,50 – П2 2,93

Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 27 августа на канале, "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=5-12, 28 – 41.

Результаты последних матчей