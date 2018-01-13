"Бристоль" арендовал 21-летнего игрока "Ливерпуля"

"Бристоль Сити" на своем официальном сайте об арене полузащитника "Ливерпуля" Райана Кента. Соглащение между клубами премьер-лиги и чемпионшипа рассчитано до конца-2017/18. В новой команде футболист будет выступать под 40-м номером.

Отметим, что первую половину сезона 21-летний хавбек провел в аренде во "Фрайбурге". Соглашение действовало до лета 2018 года, но "красные" решили вернуть игрока в Англию зимой.

Напомним, в этом сезоне "Бристоль" после 26 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 47 очков. Отставание от идущего первым "Вулверхэмптона" составляет 14 баллов.