"Брайтон" обыграл "Вест Хэм"

"Брайтон" с минимальным счетом обыграл "Вест Хэм" в матче 8-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил нападающий Гленн Маррей.

После восьми туров "Брайтон" занимает 12-е место в АПЛ, имея в активе 8 очков. "Вест Хэм" с 7 очками располагается на 15-й строчке.

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8-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:0 (1:0)

Гол: Маррей, 25.

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Каяль, Преппер (Биссума, 80), Марч (Локадиа, 86), Кноккарт, Маррей, Джаханбахш (Искиэрдо, 71).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Снодграсс, 83), Обианг (Антонио, 60), Арнаутович, Ярмоленко (Лукас, 70), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Даффи, 33. Арнаутович, 57. Джаханбахш, 58. Каяль, 61. Снодграсс, 88.

Судья: Френд.

5 октября. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

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