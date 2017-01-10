23:44 10 января | ФУТБОЛ — Англия

"Борнмут" постарается арендовать Терри в январе

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Защитник "Челси" Джон Терри может завершить сезон в составе "Борнмута" на правах аренды, сообщает Telegraph. Клуб заинтересован в приглашении 36-летнего футболиста после того как лондонцы отозвали из аренды защитника Натана Аке. Британец пропустит один матч из-за дисквалификации от Футбольной ассоциации Англии. Терри был удален с поля за подкат в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Петерборо" (3:1).

Ранее стало известно, что "Челси" не собирается продлевать контракт с Терри, таким образом, текущий сезон станет для него последним в футболке лондонцев. В чемпионате Англии-2016/17 на его счету 5 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

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